Am Freitag, den 15. November um 20:15 Uhr geht es endlich los: Der Sender VOX zeigt dann die neue Show "Ready to beef" der beiden Spitzenköche Tim Mälzer (48) und Tim Raue (45). Das Konzept der neuen Sendung: Zwei renommierte Küchenchefs werden gemeinsam mit ihrer Crew aus unterschiedlichen Regionen und mit verschiedenen Herangehensweisen gegeneinander antreten. Mälzer schlüpft dabei in die Rolle des Gastgebers und Moderators, Raue in die des Jurors.