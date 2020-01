Mitstreiter und Fans sind sauer Wird Danni Büchner zur nervigsten Dschungelcamperin aller Zeiten?

Sie freut sich über "ihre Sendezeit"

Am dritten Dschungelcamp-Tag wurde Danni Büchner zum zweiten Mal in Folge in die Prüfung geschickt, nachdem sie gemeinsam mit Elena Miras (27) aus der ersten Prüfung mit null Sternen herausgegangen war. Über die erneute Wahl durch die Zuschauer zeigte sich die 41-Jährige zunächst wenig begeistert, doch gibt dann gegenüber Mitcamperin Miras zu: "Da siehst du, an wem der Zuschauer Interesse hat: An mir." Die anderen Camper seien sogar neidisch auf sie, ist sie sich sicher. "Die ärgern sich! Die werden nicht drankommen. Das ist doch gut, das ist meine Zeit, meine Sendezeit!"