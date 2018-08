Mitmachen und gewinnen AZ-Tippspiel zur Bundesliga: Tolle Preise warten

München - Endlich rollt der Ball auch wieder in der höchsten Spielklasse. Nach der 3. Liga (mit dem TSV 1860 München) und der 2. Liga erfolgt am Freitag der Anpfiff für die Bundesliga - und das gleich mit der Partie des Titelverteidigers Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Höchste Zeit also für alle, die beim Bundesliga-Tippspiel der Abendzeitung noch mitmachen wollen.