Mitgründer im Zoo Besonderes YouTube-Jubiläum: Vor 15 Jahren gab es das erste Video

Kein Vergleich zu den Führenden

In den vergangenen 15 Jahren sammelte Karim mit "Me at the zoo" nach aktuellem Stand mehr als 90 Millionen Aufrufe und rund 790.000 Follower mit dem Video an. Es ist bisher der einzige Clip, der unter dem Profil "jawed" hochgeladen wurde. Das mag eine Menge sein, im internationalen Vergleich sind diese Zahlen jedoch nichts Außergewöhnliches.