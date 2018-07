Wie das Präsidium am Freitag mitteilte, kratzen die Löwen sogar an der Bestmarke, die noch aus Zeiten stammt, in denen der legendäre Karl-Heinz Wildmoser Präsident war. 23.600 Mitglieder hatte der TSV 1860 München in der Saison 2001/2, also zu Bundesligazeiten.