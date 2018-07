Ismaik dankt "Team Profifußball um Winkler

"Wir bedanken uns auch ausdrücklich bei den gescheiterten Kandidaten für ihr Engagement in den vergangenen Wochen und hoffen, dass die Wahlergebnisse nichts an ihrer Grundeinstellung zu unseren Löwen ändern und sie dem Verein auch weiterhin die Treue halten", so Ismaik.