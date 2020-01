Mitglied im Mile High Club Jamie Foxx plaudert pikantes Geheimnis aus

Dass Jamie Foxx (52, "Django Unchained") für jeden Spaß zu haben ist, hat er schon bei vielen TV-Auftritten gezeigt. In der britischen "Graham Norton Show" gab er einem Zuschauer einst einen Lapdance, bei einem Besuch in der Talkshow von Ellen DeGeneres (61) stellte er in der Werbepause seine DJ-Künste unter Beweis. Nun war er erneut in der Sendung von DeGeneres zu Gast - und verriet pikante Details über sein Privatleben.