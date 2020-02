Mitglied der Band Gang of Four Gitarrist Andy Gill ist tot

Andy Gill, Gründungsmitglied und Gitarrist der britischen Gruppe Gang of Four, ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Seine Bandkollegen veröffentlichten eine Erklärung in den sozialen Medien, in der der Tod des Musikers bestätigt wurde. Ein Sprecher der Band hatte der "New York Times" gesagt, dass der 64-Jährige an einer Lungenentzündung gestorben sei.