Mitarbeiterin wurde bezahlt Ärger um Charity-Geld: Prinz Andrew versinkt in Skandalen

Schlagabtausch mit US-Behörden

Unterdessen befindet sich Prinz Andrew weiterhin im Fokus der Ermittler im Missbrauchsskandal rund um den verstorbenen Geschäftsmann Jeffrey Epstein (1953-2019). Nachdem der britische Royal behauptet hatte, sich durchaus kooperationsbereit gegenüber US-Ermittlern gezeigt zu haben, hat der New Yorker Staatsanwalt Geoffrey Berman dies zurückgewiesen und Andrew zur Mithilfe in den laufenden Ermittlungen aufgefordert. Auch Opfer-Anwältin Gloria Allred erhöht den Druck auf Prinz Andrew und hält ihn dazu an, endlich "einfach die Wahrheit zu sagen".