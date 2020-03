Mitarbeiter in Quarantäne Corona-Fall beim Veranstalter: Könnte der ESC etwa ausfallen?

"Wir können bestätigen, dass ein Mitarbeiter der EBU nach der Rückkehr aus Norditalien Anfang letzter Woche positiv auf Covid-19 getestet wurde", heißt es in dem Bericht. Weitere Kollegen, die in engem Kontakt zu dem Mitarbeiter standen, seien zudem in Quarantäne und dürften ihr Haus nicht verlassen. Die kantonale Gesundheitsbehörde in Genf habe es demnach nicht für nötig befunden, die EBU zu schließen. "Als Vorsichtsmaßnahme haben wir jedoch empfohlen, dass alle nicht operativen Mitarbeiter bis zum 13. März von zu Hause aus arbeiten, um die Risiken zu minimieren.