Mit zehn Folgen Stephen King: "The Stand" wird zur TV-Serie

Stephen Kings (71) Werk "The Stand" wird zur TV-Serie. Der amerikanische Streamingdienst CBS All Access will die apokalyptische Novelle in zehn Folgen abhandeln. In dem Buch geht es um eine Gruppe, die als einzige eine tödliche Epidemie überlebt. Die Drehbuchadaption stammt von Josh Boone und Ben Cavell. Boone wird zudem die Regie übernehmen.