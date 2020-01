Mit Wintergemüse Fit durch den Winter: Drei einfache und gesunde Januar-Gerichte

Winterliches Gemüse-Allerlei

Zutaten für zwei Personen: 200 g Karotten, 150 g Steckrüben, 150 g Rosenkohl, 50 g Lauch, 1 Zwiebel, 250 g Kartoffeln (festkochend), 30 ml Sahne, 175 ml Gemüsebrühe, Pfeffer und Salz

Zubereitung: Karotten, Steckrüben, Kartoffeln sowie Zwiebel schälen. Beim Rosenkohl die Außenblättchen sowie das Strunkende und beim Lauch die Enden entfernen. Alles waschen. Jetzt die Zwiebel in gröbere Stücke, Lauch, Karotten, Steckrüben in etwa 1 Zentimeter große Würfel schneiden. In einer tiefen Pfanne oder im Topf etwas Öl erhitzen, das Gemüse für etwa zwei Minuten darin unter häufigem Wenden braten. Danach die Gemüsebrühe angießen, alles zusammen zugedeckt im Dampf garen. Jetzt noch die Sahne einrühren und das Gemüse-Allerlei mit Pfeffer und Salz würzen.

Übrigens: Man kann das Gemüse auch mit Schwarzwurzeln ergänzen - und wer die Gemüsesorten je nach Angebot variiert, hat auch in den anderen Jahreszeiten ein schnelles, delikates Gemüsegericht.