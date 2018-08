Mit wenigen hundert Euro umrüsten Sinkende Preise machen smarte Häuser attraktiver

Von unterwegs die Haustür verriegeln, gemütlich vom Sofa aus das Licht dimmen oder mit einem schnellen Sprachbefehl die aktuelle Lieblings-Playlist abspielen lassen. Was noch vor einigen Jahren wie Science-Fiction wirkte, ist mittlerweile in vielen deutschen Haushalten Realität. Denn vor allem in Neubauten spielt das Thema Smart Home eine immer größere Rolle. Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage im Auftrag von Shell PrivatEnergie besitzt bereits ein Viertel aller Deutschen Smart-Home-Geräte - fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Neben Entertainment- und Assistenzsystemen (19%) spielen vor allem smarte Energielösungen wie Thermostate, Lichtschalter oder Smart Meter eine Rolle (10%).