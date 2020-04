Mit weiblichen Charakteren Arbeitet Disney+ schon an einer neuen "Star Wars"-Serie?

"Star Wars"-Fans dürfen sich aber nicht nur auf diese neuen Geschichten freuen. Staffel zwei der Serie "The Mandalorian" soll bei Disney+ im Herbst kommen, laut "Variety" ist eine dritte Staffel in Arbeit. Zudem ist eine Prequel-Serie zu "Rogue One" mit Diego Luna (40) geplant und Ewan McGregor (49) soll wieder als Obi-Wan Kenobi in einer eigenen TV-Show zu sehen sein.