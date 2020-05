Marktführer Lime hat rund 300 Roller wieder in der Stadt postiert. Mitte März hatte der E-Scooter-Anbieter die gesamte Flotte in Deutschland und fast allen Märkten weltweit eingesammelt und den Service vorübergehend pausiert. Nach Berlin, Köln, Frankfurt am Main und Hamburg ist München die fünfte deutsche Stadt, in der der Betrieb nun wieder aufgenommen wird.