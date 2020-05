Mit über 90 Rezepten zum Nachkochen "Friends": Offizielles Kochbuch zur Kult-Serie kommt

Passendes Rezept zur Folge

Das Buch von Amanda Yee erscheint am 22. September 2020 in den USA und enthält zahlreiche Gerichte, die in der Serie vorkommen - darunter auch das klassische "Friendsgiving"-Festmahl oder Joeys legendäres Meatball-Sandwich. Zu den Rezepten gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit auch wirklich jeder die ikonischen Mahlzeiten zubereiten kann. Dazu gibt es für jedes Rezept einen Verweis auf die entsprechende Episode, um theoretisch genau passend dazu zu essen.