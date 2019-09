Mit über 30 Singles "Bachelor in Paradise": Die zweite Staffel startet im Oktober

Die RTL-Show "Bachelor in Paradise" geht schon bald in die nächste Runde. Die zweite Staffel startet am 15. Oktober (20:15 Uhr). 33 Singles, die bei "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" ihr Liebesglück nicht finden konnten, wagen einen neuen Versuch. In einem Resort lernen sie sich bei Dates näher kennen. Wer kein passendes Gegenstück findet, läuft Gefahr "das Paradies" wieder verlassen zu müssen. Regelmäßig stoßen neue Kandidaten dazu.