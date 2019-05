"Mit über 2.000 Frauen geschlafen" "Sexsucht": Lamar Odom spricht über seine Probleme

Zwar sind Lamar Odom und Khloé Kardashian seit über fünf Jahren kein Paar mehr und seit drei Jahren geschieden, doch er hadert angeblich noch immer mit seinen Verfehlungen in der Vergangenheit. Über diese Zeit berichtet der ehemalige NBA-Star in seiner Biografie "Darkness to Light", die am 28. Mai erscheint. "Ich wünschte, ich wäre mehr Mann gewesen. Es beschäftigt mich bis zum heutigen Tag. Aber Reue ist etwas, womit wir lernen müssen zu leben", sagte er "People" in einem Interview, das in der kommenden Ausgabe erscheinen soll.