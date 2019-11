Mit Tom Hanks vor der Kamera Wie Newcomerin Helena Zengel mit elf Jahren Hollywood erobert

Zengel begann bereits mit fünf Jahren mit der Schauspielerei. Am Sonntag (10.11.) ist sie im neuen Inga-Lindström-Film "Familienfest in Sommerby" im ZDF (20:15 Uhr) zu sehen. Aktuell steht sie mit Hollywood-Star Tom Hanks (63, "Forrest Gump") für die Bestseller-Verfilmung "News of the World" in den USA vor der Kamera. Wie sehr sich ihr Leben mittlerweile verändert hat, verrät die Schauspielerin im Interview mit spot on news und gerät über die Dreharbeiten mit Hanks regelrecht ins Schwärmen.