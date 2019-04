Mit Tochter in Berlin Reality-TV-Star Daniela Büchner strahlt bei erstem Red-Carpet-Auftritt

Sie meisterte ihren ersten Auftritt auf einem roten Teppich nach dem Tod von Ehemann und "Goodbye Deutschland"-Stars Jens Büchner (1969-2018) perfekt: Reality-TV-Star Daniela "Danni" Büchner (41) kam am Donnerstag zur Deutschlandpremiere des Musicals "The Band" im Theater des Westens in Berlin. Unterstützt wurde sie dabei von einem ihrer fünf Kinder, Tochter Jada (14). Die beiden strahlten für die Fotografen nur so um die Wette.