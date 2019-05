Mit Teamkollege Janke bei Live-Show Sarah Lombardi: "Ich habe Spaß daran, neue Sachen auszuprobieren"

"Ich bin auf jeden Fall eine Teamplayerin", erklärt Lombardi. Auf Instagram präsentiert sie sich ihren rund 1,1 Millionen Followern meist allein oder mit Söhnchen Alessio (3) gerne so, wie sie ist. "Das gefällt natürlich nicht jedem und es gibt Kritik, aber das ist okay so - solange es nicht unter die Gürtellinie geht", sagt sie im Interview. Seit 2011 konnten ihre Fans ihren kompletten Werdegang in den sozialen Medien mitverfolgen. "Ich bin offen, habe aber auch dazugelernt und lasse bestimmte Dinge jetzt außen vor."