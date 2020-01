Mit Stock auf dem roten Teppich Nach Parkinson-Diagnose: Ozzy Osbourne zeigt sich bei den Grammys

Ozzy Osbourne (71, "Ordinary Man") ist zum ersten Mal aufgetreten, seit er seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht hat. Bei der Verleihung der Grammy Awards am Sonntagabend in Los Angeles erschien er in Begleitung seiner Tochter Kelly (35). Auf einen Stock gestützt schritt der Musiker über den roten Teppich. Ozzys Frau Sharon (67) war ebenfalls auf der Veranstaltung, die Moderatorin führte Interviews mit den anwesenden Musikstars.