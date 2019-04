Als sie das AZ-Interview mit ihrer hochgeschätzten Film-Kollegin Ellen Schwiers (88, "Der letzte Zeuge") las, meldete sie sich in der Redaktion. Kurze Rückblende: In dem Gespräch ("Ich liege im Bett und warte auf den Tod"), das bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte, erzählte Schwiers von ihren unerträglichen Schmerzen und dass sie gerne sterben möchte – allerdings nicht in der Schweiz, sondern lieber daheim am Starnberger See. Doch das geht nicht. Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten.