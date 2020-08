Mit seiner Produktionsfirma Appian Way Leonardo DiCaprio: Mehrjähriger Mega-Deal mit Apple

Diese Filme hat DiCaprio mit Appian Way produziert

Aus der Produktion der Firma Appian Way stammen bereits eine Vielzahl an bekannten Filmen, darunter "The Revenant" (2015), "The Wolf of Wall Street" (2013), "Aviator" (2004) und "Shutter Island" (2010). Auch Dokumentarfilme wie "Cowspiracy" (2015), "The Ivory Game" (2016) und "And We Go Green" (2019) sind in der Liste der Credits zu finden. Derzeit entwickelt die Produktionsfirma die Serie "The Right Stuff" für den Streamingdienst Disney Plus.