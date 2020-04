Mit seiner Organisation CORE Sean Penn hilft beim Testen möglicher Corona-Fälle

Kurz nach dem schweren Erdbeben in Haiti im Jahr 2010 hat Sean Penn (59, "Die Dolmetscherin") die Organisation Community Organized Relief Effort (CORE) ins Leben gerufen. Während der Corona-Krise hilft der Schauspieler mit CORE unter anderem auch in Los Angeles aus. Freiwillige Helfer halten Einrichtungen am Laufen, in denen Corona-Tests durchgeführt werden, damit Hilfskräfte wie die der Feuerwehr sich um eingehende Notfälle kümmern können. Auch in Malibu gibt es ein gleichartiges Testgelände von CORE.