Mit seiner dritten Ehefrau Mit 89 Jahren: Bernie Ecclestone wird zum vierten Mal Vater

Die derzeit erschwerte Lage durch die Coronavirus-Pandemie bereite Ecclestone keine Sorgen: "Ohne Humor und Spass machst du dich in diesen Tagen kaputt. Aber ich will es jetzt mit Fabiana einfach auch in der offenbar noch längeren Isolation gut haben. Zum Glück geht uns auf der Farm nie die Arbeit aus." Das Ehepaar, das sich 2012 in Gstaad das Jawort gab, lebt auf einer brasilianischen Farm nördlich von Sao Paulo.