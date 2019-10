München/Wolfsberg - Liendl liefert weiter – und zwar mit einem Traumtor in der Europa League! Gegen die AS Rom traf der Ex-Löwe für den Wolfsberger AC sehenswert zum 1:1-Endstand. In der 51. Minute nahm der 33-Jährige aus etwa 25 Metern Maß und hämmerte den Ball unhaltbar in den linken Winkel.