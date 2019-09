München/Wolfsberg - Liendl liefert weiter – und wie! Borussia Mönchengladbach dürfte nach der bitteren 0:4-Klatsche in der Europa League keine guten Erinnerungen an den Ex-Löwen haben. Der 33-Jährige war an drei der vier Tore des Wolfsberger AC beteiligt und sorgte somit für eine der größten Sensationen am ersten Spieltag der Europa League.