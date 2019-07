Liendl verlässt TSV 1860 nach Zwangsabstieg

Nach dem Abstieg in die Regionalliga Bayern war Liendl in die Niederlande zu Twente Enschede gewechselt, wo er in der Rückrunde 2017/18 nicht mehr gefragt war und komplett ohne Einsatz blieb. Daraufhin ging es zurück zum Ex-Klub nach Österreich, dem Wolfsberger AC, bei dem er schon von 2012 bis 2014 gespielt hatte.