Mit Schwimmband, Whirlpool & Garten Premium Liegenschaft am Gardasee zu verkaufen

Hochwertige Materialien und exklusive Eleganz stehen hier im Mittelpunkt. Das Untergeschoss bietet viel Platz für einen exklusiven Spabereich mit Wellness-Zone, Whirlpool-Badewanne, Dusche und Sauna sowie einen großen Fitnessraum. Für die Fertigstellung sind alle notwendigen Rohinstallationen bereits vorhanden um individuelle Kundenwünsche schnell zu realisieren. Mit einer stilvollen Einrichtung, hochwertigen Materialien und mit viel Liebe zum Detail wurde diese Villa ausgestattet. Spüren Sie puren Luxus auf jeder Etage. Die erstklassige Einrichtung zeugt von Geschmack und Stil. Lage und Erreichbarkeit: Die Immobilie befindet sich etwas außerhalb von Peschiera in einer sehr ruhigen Lage umgeben von Weinbergen. Die faszinierende Sicht zum See vervollständigt dieses exklusive Anwesen. Die Flughäfen von Bergamo, Verona und Mailand sind schnell erreichbar. Ebenso befinden sich zahlreiche wunderschöne Golfclubs sowie Gourmetrestaurants direkt in der Nähe der Liegenschaft.