Mit Schwester und Freundinnen Hailey Bieber feiert Junggesellinnenabschied

Hailey Bieber (22) und Justin Bieber (25) sollen am Montag in einem Luxus-Ressort in South Carolina ihre Hochzeit feiern, nachdem sie sich bereits im Herbst 2018 in einer kleinen Zeremonie das Jawort gegeben haben. Nun hat das US-Model auch seinen Junggesellinnenabschied hinter sich. Fotos davon zeigt sie aktuell in ihrer Instagram-Story. Zu sehen ist die Blondine in einem hautengen, schulterfreien und wadenlangen, schneeweißen Minikleid mit halblangem Schleier nebst zwei Freundinnen.