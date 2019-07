Mit Schauspielerin Muriel Baumeister "Bares für Rares": So aufregend wird die Sendung für Horst Lichter

Die aufsehenerregenden Exponate

Mit mehr als beachtlichen 7.000 Euro wird ein anderes kleines Stück in der neuen Ausgabe verkauft. Doch damit reicht es lange nicht an den ersten Platz heran. In der Abendshow am 22. Mai 2019 wechselte das bislang erfolgreichste Exponat den Besitzer: Für 42.000 Euro ging das Brillantkreuz an Händlerin Susanne Steiger. Die zweitteuerste Rarität war ein Oldtimer: Der Borgward wurde in der zweiten Staffel für 35.000 Euro verkauft. Eine Goldmünze aus dem Jahr 1648 landet in diesem Ranking auf Platz drei. Sie wurde 2016 für 25.000 Euro verkauft.