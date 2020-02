Mit Schauspielerin Liz Godwin "Sex and the City"-Star Jason Lewis hat sich verlobt

"Am 27. Dezember 2019 bat ich die Frau meiner Träume, mich zu heiraten", beginnt Lewis seinen Post, der zudem verrät, dass der Antrag an einem kalifornischen Strand stattgefunden hat. "Ich kann es nicht erwarten, jede Sekunde meines Lebens mit dir zu verbringen und ich bin so dankbar, dass du es auch willst. Danke an all meine lieben Freunde, die geholfen haben, diesen magischen Tag möglich zu machen", schreibt der 48-Jährige weiter.