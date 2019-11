Mit Scarlett Johansson auf der Bühne Laurel Griggs: Daran starb der 13-jährige Kinderstar

Die Broadway-Schauspielerin Laurel Griggs ist im Alter von 13 Jahren an einem Asthma-Anfall gestorben. Der Kinderstar hatte bereits mit sechs Jahren sein Debüt in der Musical-Produktion von "Cat on a Hot Tin Roof" ("Die Katze auf dem heißen Blechdach") mit Scarlett Johansson (34) gefeiert. Griggs spielte zudem zwischen 2013 und 2015 die Rolle der Ivanka in dem Musical "Once".