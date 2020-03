Mit Saisongemüse Fit in den Frühling: Drei simple und gesunde März-Rezepte

Zubereitung: Die Topinambur reinigen, in einen Topf mit der Gemüsebrühe geben und zum Sieden bringen. Bei schwacher Hitze garkochen. Butter in einer Pfanne schmelzen. Zwiebeln schälen, in Scheiben schneiden und in der Butter glasig dünsten. Mehl dazugeben und unter ständigem Rühren anschwitzen.