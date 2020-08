Mit Sabine Postel und Herbert Knaup Serie wird zum Film: Spin-off für "Die Kanzlei"

Darum geht es im Spin-off zu "Die Kanzlei"

Statt mit den Mitgliedern der Kanzlei in den Urlaub zu fahren, hilft Isa (Postel) auf einer Ostseeinsel ihrer Mutter Marion (Fliegel) und einem väterlichen Freund (Harald Bruns). Der ist dabei, sein Hotel zu verlieren. Während Isas Leute, die ihr auf die Insel folgen, versuchen, dieses Problem zu lösen, will Isa herausfinden, was ihre Mutter auf der Insel hält. Dabei stößt Isa auf ein Geheimnis aus ihrer Kindheit - und versteht plötzlich vieles in ihrem Leben, das sie sich bisher nie erklären konnte.