Mit Ruth Moschner und Rea Garvey "The Masked Singer": Das ist das Rateteam in Staffel zwei

Das ProSieben-Erfolgsformat "The Masked Singer" startet am Dienstag, den 10. März, um 20:15 in die zweite Staffel. In den neuen Folgen gibt es eine weitere Neuerung: Sowohl Max Giesinger (31, "80 Millionen") als auch Collien Ulmen-Fernandes (38) werden nicht mehr Teil des Rateteams sein. An der Seite von Ruth Moschner (43) nimmt stattdessen Sänger Rea Garvey (46, "Oh My Love") Platz, wie ProSieben mitteilte.