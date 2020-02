Mit rund 100 Gästen Jana und Thore Schölermann haben heimliche Winterhochzeit gefeiert

Persönliche Musikauswahl

Für ein musikalisches Highlight sorgte während der Zeremonie "The Voice of Germany"-Kandidat Amin Afify. Er untermalte die Trauung mit dem Titelsong der ARD-Soap "Verbotene Liebe". Jana und Thore Schölermann lernten sich vor zehn Jahren an deren Set kennen. Sie spielte von 2010 bis 2014 mit, er von 2010 bis 2012.