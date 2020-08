Mit Ritterturnier und Kerker? UK-Dschungelcamp wird in 200 Jahre altem Spukschloss gedreht

Das britische Dschungelcamp "I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!" wird im November 2020 nicht wie all die Jahre zuvor in Queensland, Australien, sondern wegen der Corona-Pandemie erstmals im Vereinigten Königreich gedreht. Das gab der produzierende Sender ITV am Freitag bekannt. Drehort soll demnach eine "ländliche Burgruine" sein, wie es weiter hieß. Den genauen Ort will jetzt die "The Sun" herausgefunden haben. Es soll sich um die Ruine der 200 Jahre alten Burg "Gwrych Castle" in der Nähe von Abergele in Wales handeln.