Mit Regisseur Joe Wright Haley Bennett: US-Schauspielerin erwartet ihr erstes Kind

Bennett kennt man vor allem von ihrer Rolle in "Girl On The Train" an der Seite von Emily Blunt (35) und Justin Theroux (47). Auch in der Neuauflage des Western-Klassikers "Die glorreichen Sieben" mit Denzel Washington (63) wirkte sie als weibliche Hauptfigur mit. Ihr Freund Joe Wright ist ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt in Hollywood. Er verhalf als Regisseur von "Die dunkelste Stunde" zuletzt Schauspieler Gary Oldman (60) für seine Darbietung von Winston Churchill (1874-1965) zu einem Oscar. Auch bei "Stolz und Vorurteil" und "Wer ist Hanna?" saß er auf dem Regiestuhl.