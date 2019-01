Aschheim/Dornach - Handwerker haben am Freitag bei Abrissarbeiten an einem Holzschuppen in Dornach eine Flasche mit der Bezeichnung "Uranin" beschädigt. In Panik, mit einem radioaktiven Stoff in Berührung gekommen zu sein, riefen die Handwerker die Feuerwehr. Die Rettungsleitstelle verfuhr nach Protokoll und alarmierte wegen "Atom-Austritt".