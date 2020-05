Mit prominenter Unterstützung Met Gala abgesagt: Anna Wintour lädt dennoch zum Feiern ein

Fashion-Fans weltweit müssen diesen ersten Montag im Mai auf die Met Gala 2020 verzichten. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde die alljährlich stattfindende Costume Institute Gala, so der offizielle Name des New Yorker Events, abgesagt. Nicht nur Stars wie Schauspielerin Lily Collins (31) oder Designerin Alexa Chung (36), die bei Instagram in Erinnerungen schwelgen, stimmt dies traurig. Auch Anna Wintour (70), Chefredakteurin der US-amerikanischen "Vogue" und Gastgeberin der Gala, zeigt sich sentimental. Sie arbeitet an einer Alternative.