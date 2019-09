Mit prominenter Rückendeckung Uni-Bestechungsskandal: So will Felicity Huffman dem Knast entkommen

So erklärt sie ihre Beweggründe

Felicity Huffman findet das Muttersein "verwirrend", zitiert "Page Six" aus einem Brief, den sie selbst verfasst haben soll und in dem sie dem Gericht ihre Beweggründe erklärt. Sie habe sich in ihrer "Verzweiflung, eine gute Mutter zu sein" eingeredet, dass sie durch ihr Handeln ihrer Tochter "nur eine faire Chance" verschaffe.