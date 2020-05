Mit Pony fühlt sie sich besser Britney Spears: "Ich fühlte mich wie ein hässliches Entlein"

Auch Superstars haben mit Selbstzweifeln zu kämpfen, da macht auch Britney Spears (38, "Toxic") keine Ausnahme. Die Sängerin offenbart auf Instagram, sich in ihrer Kindheit und Jugend "nicht schön genug" gefühlt zu haben. Deshalb habe sie früher am liebsten Pony getragen. Weil es damals aber "cool" gewesen sei, habe sie sich schließlich zu einer Veränderung durchgerungen. "In der dritten Klasse hörte ich auf, Pony zu tragen. Es war eine große Sache für mich, meine Stirn zu zeigen. Nur schöne Menschen aus dem Süden konnten das machen und ich fühlte mich nie schön genug dafür.