München - Paul T. (55, Name geändert) soll als Geschäftsführer eines Münchner Pflegedienstes seine Beschäftigten in den Jahren 2012 und 2013 nicht korrekt bei den den Sozialversicherungen angemeldet und so einen hohen Schaden angerichtet haben. Der Vorwurf laut Anklage: 150 Fälle des Vorenthalten und Veruntreuens von Arbeitsentgelt – sprich Schwarzarbeit. Den Schaden schätzen die Ankläger auf über eine halbe Million Euro.