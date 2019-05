Mit politischer Botschaft verknüpft Amy Schumer lüftet das Geheimnis um das Babygeschlecht

Die werdende Mutter schrieb zu einem Bild, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Mann Chris Fischer (39) in einem Wartezimmer mit Spielecke zu sehen ist: "Wendy's ist die einzige Fast-Food-Kette, die es ablehnt, Landarbeiterinnen vor sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen auf den Feldern zu schützen. Das ist wahr." Weiter richtete sich Schumer direkt an die Verantwortlichen: "Anstelle von würzigen Nuggets wollen wir Nahrungsmittel, die würdevoll geerntet werden." Mit dem Hashtag #BoycottWendys appellierte sie dann auch noch an ihre Fans, die Kette zu boykottieren. Laut "New York Times" bezieht das Unternehmen Tomaten, bei deren Ernte Arbeiterinnen unter miserablen Bedingungen zu leiden hätten. Neben der politischen Botschaft des Posts übersahen Schumers Follower beinahe eine persönliche Nachricht des Stars.