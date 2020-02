Mit Plüschtier im Arm Jennifer Aniston und Courteney Cox rufen zu Spenden für Koalas auf

Die in New York ins Leben gerufene Aktion will helfen, "das Bewusstsein für die verheerenden Buschbrände in Australien zu schärfen und die globale Gemeinschaft zu vereinen, um das Land, die wild lebenden Tiere und die betroffenen Menschen zu retten", heißt es auf der offiziellen Webseite. Die Kampagne ruft dazu auf, den "Wildlife Information, Rescue and Education Service" (WIRES), die größte Wildtierschutz-Organisation Australiens, durch Spenden zu unterstützen. Mit den Plüsch-Koalas posierten bereits einige Stars, darunter die Musikerinnen Kylie Minogue (51) und Cheryl (38) sowie deren Kollege Lewis Capaldi (23).