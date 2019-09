Nürnberg - Der provokant auftretende Youtuber "Drachenlord" aus dem fränkischen Dörfchen Altschauerberg bei Emskirchen ist vom Amtsgericht in Neustadt an der Aisch zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das teilte die Justizpressestelle in Nürnberg am Montag auf Anfrage mit.