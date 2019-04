Mit passender Verkleidung Kylie Jenner und Travis Scott sind im "Avengers: Endgame"-Fieber

Kosmetik-Queen und Reality-Star Kylie Jenner (21, "Keeping Up With the Kardashians") und ihr Rapper-Freund Travis Scott (27, "Sicko Mode") sind im Marvel-Fieber. Pünktlich zum Kinostart von "Avengers: Endgame" haben sie sich standesgemäß in Superhelden-Outfits geschmissen. Jenner entschied sich für eine Kostümierung im Stil von Captain Marvel (Brie Larson, 29), inklusive blonder Perücke. Scott griff hingegen zum klassischen Iron-Man-Anzug (Robert Downey Jr., 54), samt Helm. Auch ihre kleine Tochter Stormi (14 Monate) durfte auf dem besonderen Schnappschuss nicht fehlen.