Mit Oscar-Anwärterin Renée Zellweger "Judy": Liza Minnelli will sich Film über ihre Mutter nicht ansehen

Nichtsdestotrotz widmet sich der Film vor allem Garlands starker Alkohol- und Pillensucht und thematisiert ebenfalls ihren unschönen Sorgerechtsstreit mit Ex-Mann Sid Luft. Der Star starb am 22. Juni 1969 im Alter von nur 47 Jahren an einer Überdosis Schlaftabletten. In Deutschland lief "Judy" am 2. Januar an.